الاثنين, 06 كانون الأول 2021

تمّ قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة الحكمة (Sagesse)، تتضمّن تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء. وقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيستها البروفسور لارا كرم البستاني بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وقد أعرب العماد عون عن تقديره لرئيسة الجامعة على هذه المبادرة، مشدداً على أن هكذا مبادرات من شأنها تخفيف أعباء التعليم على العسكريين، بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. ولفت إلى أن تشجيع القيادة للضباط والعسكريين لمتابعة تحصيلهم العلمي ينطلق من إيمانها بأن العلم وحده كفيل برفع مستوى الفرد وتقدّم المجتمع في ميادين الحياة.

من جهتها، أكدت البروفسور البستاني أنّ الجامعة تثمّن عالياً جهود الجيش والعسكريين في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان، وتضع على رأس أولوياتها التعاون مع المؤسسة العسكرية.