الخميس, 09 تموز 2020

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة الروح القدس – الكسليك (USEK) تتضمن تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء. وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها الأب طلال هاشم بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وقد أعرب العماد عون عن شكره لرئيس الجامعة على هذه المبادرة، وأكد أن قيادة الجيش تشجّع العسكريين والضباط على متابعة تحصيل العلوم والمعارف التي باتت ضروريةً للتقدّم في جميع ميادين الحياة نظراً إلى التطّور العلمي المتسارع الذي يشهده العالم.

من جهته، أكد الأب هاشم أنّ الجامعة تضع على رأس أولوياتها التعاون مع المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الأساسي للأمن والسلم الأهلي في لبنان.