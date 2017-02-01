الجمعة, 10 كانون الثاني 2020

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) تتضمن تسهيلات لعناصر المؤسسة العسكرية وعائلاتهم. وقع الاتفاقية قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها الأب البروفيسور سليم دكاش بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وأكد الأب دكاش أنّ الجامعة تضع مختلف امكاناتها وقدراتها في سبيل التعاون المثمر مع المؤسسة العسكرية، التي تقدم التضحيات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

من جهته، شكر العماد عون رئيس الجامعة على هذه المبادرة، منوهاً بالدور الكبير الذي تؤديه هذه الجامعة العريقة في تخريج طلاب يمتلكون الكفاءات العلمية العالية وقد تبوأ العديد منهم مراكز متقدمة.