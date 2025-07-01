توقيع مشاريع إنمائية ضمن إطار التعاون العسكري المدني CIMIC بدعم من السلطات الهولندية

الثلاثاء, 01 تموز 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الهولندي في لبنان Frank Mollen بحضور الملحق العسكري الهولندي المقدم Vincent Van Ophem، وممثلين عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، وتناول البحث آخر التطورات.

كما وقّع العماد هيكل والسفير Mollen مشاريع إنمائية ستُنَفَّذ ضمن إطار التعاون العسكري المدني CIMIC بدعم من السلطات الهولندية، وذلك عن طريق المركز المذكور.