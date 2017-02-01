توقيف أحد أخطر المطلوبين في بلدة عرسال المدعو مصطفى الحجيري

الخميس, 24 كانون الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

في عملية نوعية، دهمت قوة من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، منزل أحد أخطر المطلوبين للقضاء المدعو مصطفى الحجيري الملقب بــ "مصطفى أنيس"، فأقدم على رمي رمانة يدوية على القوة المذكورة محاولاً الفرار، حيث اضطر عناصرها إلى إطلاق النار باتجاهه لتوقيفه، ما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وقد ضبطت داخل منزله أسلحة حربية مختلفة.

والمطلوب الحجيري كان قد شارك إلى جانب التنظيمات الإرهابية بالاعتداء على كل من وحدات الجيش اللبناني خلال أحداث عرسال في العام 2014، وعلى دورية لقوى الأمن الداخلي خلال محاولة توقيفه بتاريخ سابق، من خلال رمي رمانة يدوية باتجاه الدورية المذكورة ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها، بالإضافة إلى تورطه بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية والمواد المخدرة، ولصدور عدة مذكرات توقيف قضائية بحقه.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.