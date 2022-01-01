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توقيف أشخاص في سياق المتابعة الأمنية لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين
الأربعاء, 30 تشرين الثاني 2022
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
في سياق المتابعة الأمنية لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، أوقفت مديرية المخابرات بتاريخ 25 / 11 / 2022، 34 مهاجراً من الجنسيتين العراقية والسورية، كانوا ينوون الانتقال بحراً بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت 3 سوريين لتَورطهم في العملية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين.