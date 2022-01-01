توقيف أشخاص في سياق المتابعة الأمنية لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين

الأربعاء, 30 تشرين الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

في سياق المتابعة الأمنية لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، أوقفت مديرية المخابرات بتاريخ 25 / 11 / 2022، 34 مهاجراً من الجنسيتين العراقية والسورية، كانوا ينوون الانتقال بحراً بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت 3 سوريين لتَورطهم في العملية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين.