توقيف أشخاص في طرابلس وبيروت

الثلاثاء, 29 آذار 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طرابلس المواطنين (ت.أ) و(أ.ش) و(م.ر) والسوري (ب.ي) والفلسطيني (أ.ع) لإقدامهم على تأليف عصابة تقوم بتفكيك بعض المنازل الأثرية والقديمة المهجورة في الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس (سوق العطارين وباب الرمل وباب الحديد وأسواق المدينة الداخلية) بالتعاون مع آخرين لنقل موادها وبيعها لمتعهدي بناء مقابل بدل مادي. وقد أدت عمليات التفكيك إلى انهيار بعض المنازل وتضرر أخرى، الأمر الذي جعلها معرضة للانهيار.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة المدينة الرياضية – المزرعة المواطنَين (م.ح) و(ع.ح) لإقدامهما على ترويج عملة مزورة عبر شراء دراجات نارية وهواتف خلوية، وضَبطت معهما مبلغاً مالياً مزوراً.

سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.