توقيف أشخاص لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها وترويج عملة مزورة

الاثنين, 22 نيسان 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، في اطار متابعة نشاط تجار المخدرات في المناطق اللبنانية كافة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الكفاءات – المريجة المواطن (ح.ب)، والسوري (ف.ش)، لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة منها، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وفي التاريخ نفسه، أوقفت دورية أخرى في مخيم شاتيلا، المواطن (ع.ش)، والسوري (خ.إ)، لإقدامهما على ترويج عملة مزورة وافتعال اشكالات مختلفة.

سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.