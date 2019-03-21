توقيف أشخاص لإقدامهم على خطف السوري فاتح جمعة القطيش

الأحد, 08 أيلول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في محلة العرقوب- جرد الضنية كلاً من اللبنانيين (ع.أ) و(م.ق) والأشقاء (م.ي) و(ف.ي) و(ع.ي)، لإقدامهم بتاريخ السابع من الجاري على خطف السوري فاتح جمعة القطيش بقوة السلاح في منطقة أبي سمراء- طرابلس، وسلبه مبلغاً مالياً بعد انتحالهم صفة أمنية.

وقد تمكنت الدورية المذكورة من تحرير المدعو القطيش.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.