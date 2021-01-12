توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

الثلاثاء, 03 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 30 / 7 / 2021 ولغاية 2 / 8 / 2021 ثلاثة عشر مواطناً وخمسة سوريين، وضبطت 13 سيارة وآلية نوع فان ودراجة نارية، جميعها محملة بحوالى 6400 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية من الدخان والمواد الغذائية، مُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.