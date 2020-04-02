توقيف أشخاص وضبط مواد مختلفة

الاثنين, 06 تموز 2020

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة أكروم ــ عكار ثلاثة أشخاص، وضبطت بحوزتهم جراراً زراعياً ومقطورة وثلاث دراجات نارية جميعها محملة بمواد غذائية، وخمسة أطنان من البلاستيك المفروم معّدة للتهريب عبر الحدود اللبنانية السورية الشمالية. كما أوقِفَ خمسة أشخاص وضُبطت سيارتان إحداهما مسروقة وفان بداخله كميّة كبيرة من الأحذية المهرّبة على حاجز الشنبوق ــ عكار.

وفي إطار إجراءات منع التهريب ضبطت وحدة من الجيش قطيعاً من الأغنام تمّ تهريبه إلى لبنان عبر ثغرة مستحدثة على الحدود اللبنانية السورية، وقد فرّ المهربون إلى الداخل السوري.

أحيل الموقوفون والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.