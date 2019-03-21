توقيف أفراد عصابتين تعملان في تهريب الأشخاص والإتجار بالمخدرات وتعاطيها

الثلاثاء, 11 حزيران 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، ولدى توافر معلومات لمديرية المخابرات حول إقدام عصابة موجودة في بلدة عنجر - البقاع، على تهريب أشخاص والإتجار بالمخدرات وتعاطيها، بالإضافة إلى تهريب الآثار، تمكنت المديرية المذكورة من توقيف أفرادها، وهم: (ح.ش) وبرفقته السورية (ه.م)، والسوري (ع.أ) وزوجته السورية (ن.م)، وضبطت معهم عدداً من المخطوطات الأثرية باللغة العبرية وفسيفساء حجرية ورأس تمثال أثري وعدد كبير من حبوب الكبتاغون.

كما داهمت مديرية المخابرات في البقاع الغربي عصابة مسلحة مؤلفة من: (ح.م)، (خ.ع)، (م.ف) و(س.م) لقيامهم بتهريب أشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية، ولارتباطهم بأحد أبرز اللبنانيين المطلوبين في هذا المجال، واعترافهم بتأليف عصابة مسلحة، وقد ضُبط في مكان إقامتهم عدد كبير من بطاقات الهوية والهواتف الخلوية ومبالغ مالية عائدة للموقوفين وللأشخاص المهربين.

أحيل الموقوفون مع المضبوطات على القضاء المختص وبوشرت التحقيقات.