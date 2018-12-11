توقيف السوري أحمد محمد بركات في محلة المنافع – عرسال

الثلاثاء, 04 كانون الأول 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه وفي محلة المنافع – عرسال، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري أحمد محمد بركات الملقب "أبو عقاب"، لمشاركته إلى جانب تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالاعتداء على مراكز الجيش اللبناني خلال أحداث عرسال بتاريخ 1 / 8 / 2014، ولإقدامه على إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة الهرمل، بالإضافة إلى تورطه بأعمال خطف مقابل فدية.

وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.