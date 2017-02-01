توقيف الفلسطيني وليد البلبيسي مرافق الإرهابي الفار فضل شمندر الملقب بـ"فضل شاكر"

الجمعة, 01 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات الفلسطيني وليد أحمد البلبيسي، مرافق الإرهابي الفار فضل شمندر الملقب بـ"فضل شاكر". وكان المدعو البلبيسي قد أقدم على تسليم نفسه بتاريخ 30 / 11 /2017، كونه مطلوباً لمشاركته ضمن مجموعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير في الإعتداء على وحدات الجيش اللبناني في معركة عبرا العام 2013، وللاشتباه في علاقته بمحاولة اغتيال أحد رجال الدين.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.