توقيف المدعوين عثمان محمد العبدالله ومحمد حلوم وخالد ضباب

الخميس, 08 آذار 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات المدعو عثمان محمد العبدالله الملقب "أبو أسيد" لانتمائه إلى مجموعة الإرهابي أسامة منصور، ومشاركته إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش خلال أحداث طرابلس العام 2014، وخطف أحد العسكريين، وتأليفه مع آخرين خلال الأحداث المذكورة، خلية إرهابية عملت على التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية ضد مراكز الجيش ووحداته، وللعثور خلال العام 2015، في أثناء مداهمة منزله، على حزام ناسف وجهاز تفخيخ وراية لتنظيم داعش الإرهابي، ولوجود عدة بلاغات خلاصات أحكام ومذكرات توقيف بحقه، صادرة عن المحكمة العسكرية بجرم أعمال قتل وخطف عسكريين، وحيازة أسلحة وذخائر حربية والقيام بأعمال إرهابية.

كما أوقفت مديرية المخابرات في محلة التبانة، المدعوين محمد حلوم وخالد ضباب، لإقدام الأول بتاريخ 6/ 3 /2018 على إلقاء رمانة يدوية كانت بحوزته باتجاه مكان عمل الأخير، ما سبب أضرار مادية جسيمة.