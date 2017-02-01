توقيف المدعو محمد بدر الدين الكرنبي وإحالته على القضاء المختص

الجمعة, 23 حزيران 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة عملية الرصد والمتابعة الحثيثة التي قامت بها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية والسيارات التي انفجرت في عدة مناطق لبنانية، تمكنت هذه المديرية من توقيف المدعو محمد بدر الدين الكرنبي، الذي اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، ومشاركته في معركة عرسال ضد الجيش اللبناني، ونقل إنتحاريين وشراء وتفخيخ ونقل سيارات لتفجيرها في مناطق لبنانية مختلفة، كما شارك في عدة عمليات إطلاق صواريخ باتجاه المناطق المذكورة، مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وعمل في تجارة الأسلحة الحربية وترويج وتعاطي المخدرات.

أحيل الموقوف على القضاء المختص.