توقيف ستة أشخاص لإطلاقهم النار في منطقة القبة- طرابلس وحيازتهم أسلحة حربية

الأحد, 20 تشرين الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢ دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين لإطلاقهم النار نتيجة خلافات عائلية، ونفذت تدابير أمنية استثنائية في منطقة القبة- طرابلس، وأوقفت ستة مواطنين، ثلاثة منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف لإطلاقهم النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربيّة وذخائر.

سُلم الموقوفون مع المضبوطات وبوشر التحقيق، وتعمل الوحدة على ملاحقة باقي المطلوبين.