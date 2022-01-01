توقيف سوريَين في منطقتي الدورة والضبية وضبط كمية من المخدرات

الخميس, 13 كانون الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 13 /1 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة السوري (ث.ت) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته كميةً منها (باز كوكايين، كوكايين، وحبوب كبتاغون)، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف ومبلغ مالي.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة الضبية السوري (ك.ح) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته كميةً من المواد المخدّرة المغلّفة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.