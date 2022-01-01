توقيف سوريَيْن في منطقة المعمورة – الضاحية الجنوبية لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها

الثلاثاء, 13 شباط 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 12 / 2 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعمورة - الضاحية الجنوبية، السوريَين (م.ف.) و(م.ج.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها ولدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات ومبلغًا ماليًا.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.