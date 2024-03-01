توقيف سوريَّين في منطقة المنصورية – جبل لبنان لتأليفهما مع آخرين عصابة نصب واحتيال

السبت, 02 آذار 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 1/3/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنصورية – جبل لبنان السوريَّين (ح.ك.) و(ا.ح.) لتأليفهما مع آخرين عصابة نصب واحتيال وترويج ليرات ذهبية مزيفة، ولتجولهما من دون أوراق ثبوتية، وقد ضبطت في حوزتهما كمية من هذه الليرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين