توقيف شخصين على أثر عملية الخطف التي حصلت بتاريخ 4 / 1 /2019 في محلة السانت تريز- الحدث

الأحد, 06 كانون الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر عملية الخطف المسلحة التي حصلت بتاريخ 4 / 1 /2019 في محلة السانت تريز- الحدث، دهمت قوة من مديرية المخابرات منازل ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بهذه العملية، حيث تم توقيفهم. وبعد التحقيقات، أُخليَ سبيل أحدهم لعدم ثبوت الأدلة، وأُبقيَ شخصان قيد التوقيف، أحدهما مطلوب بجرم إطلاق النار في الهواء، ولوجود أسلحة وذخائر في منزله، والآخر لمشاركته بطريقة أو بأخرى في عملية الخطف المذكورة أعلاه.

تُتابع التحقيقات بإشراف القضاء المختص لملاحقة باقي المتورطين وتوقيفهم.