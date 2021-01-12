توقيف شخصين عند حاجز حربتا- البقاع

الأربعاء, 22 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 12 / 2021، وبعد عملية رصد وتعقّب من قبل مديرية المخابرات، أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة المواطن (ح.د) وزوجته (ص.ن.د) عند حاجز حربتا- البقاع، وذلك لوجود مذكرات توقيف صادرة بحقهما، ولإقدام الزوج على إطلاق النار بتاريخ 19 / 12 / 2021 باتجاه أحد المواطنين في بلدة معالي- الهرمل ما أدى إلى مقتله. ضُبط بحوزة الموقوفة مسدس حربي وذخيرة عائدة له.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.