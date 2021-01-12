توقيف شخصين في عرسال يرتبطان بتنظيم داعش الارهابي

الجمعة, 19 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تمكنت دورية من مديرية المخابرات في عرسال نتيجة التحقيقات والمتابعة، من توقيف كل من المواطن (ح.ع) والسوري (م.م) اللذين يرتبطان بأفراد الخلية التابعة لتنظيم داعش والتي أُوقف أفرادها بتاريخ 1 / 2 / 2021. وقد اعترف الموقوف السوري (م.م) بانتمائه للتنظيم الارهابي المشار إليه ومشاركته في معارك عرسال ضد الجيش وإطلاق النار على المراكز العسكرية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.