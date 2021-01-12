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توقيف شخصين في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية
الجمعة, 07 كانون الثاني 2022
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منزلي المواطنين (ن.ب) و(ع.م) في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية وأوقفتهما لاقدام الأول على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة بتاريخ 14 /10 /2021، واطلاق النار في اوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة وافتعال الاشكالات، وإطلاق نار باتجاه أشخاص واصابتهم اضافة إلى تعاطيهما المخدرات، وإقدام الثاني على إثارة النعرات الطائفية والتعدي على متظاهرين سلميين وإثارة أعمال شغب وقطع طرقات عبر تشكيل مجموعات دراجات نارية وقد ضُبطت في منزل الأول كمية من الذخيرة وعتاد عسكري ومخدرات.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.