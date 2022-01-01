توقيف شخصين لإطلاقهما النار في منطقة برج البراجنة وحيازتهما أسلحة حربية

الثلاثاء, 29 تشرين الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 11 / 2022، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين لإطلاقهم النار نتيجة خلافات عائلية في منطقة برج البراجنة، وأوقفت المواطنَين (ج.ج.) و(خ.ق.) لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وذخائر ورمانات يدوية وكمية من المخدرات.

سُلّم الموقوفان مع المضبوطات وبوشر التحقيق، وتعمل الوحدة على ملاحقة باقي المطلوبين.