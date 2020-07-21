توقيف شخصين لقيامهما بعمليات سلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات

السبت, 19 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 17 / 9 / 2020 في منطقة الناعمة، الفلسطيني (ط.ع) لقيامه بعمليات سلب بقوة السلاح على الأوتستراد الممتد من خلدة حتى الدامور، منتحلاً صفة أمنية، ولإقدامه على فرض خوّات على "بسطات الخضار" والمحلات التجارية في منطقة خلدة ومخيم برج البراجنة، وتعاطيه المخدرات وإطلاق النار في أكثر من مناسبة، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.

وبتاريخ 18 / 9 / 2020، أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة المدعو (ن.س) لقيامه بإخفاء دراجة نارية عائدة للموقوف الأول كان يستخدمها في عمليات السلب، ولإقدامه على تعاطي المخدرات وإطلاق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.