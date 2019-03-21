توقيف عدد من الأشخاص في منطقتي الذوق وجل الديب

الاثنين, 25 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش فجر اليوم 9 أشخاص في منطقة جل الديب، بعدما أقدموا على قطع الطرقات بواسطة كميات من الزجاج المكسور والزيت المحروق والمازوت وغيرها من المواد، وسلموا إلى الشرطة العسكرية لإجراء التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص. كما أوقفت 4 أشخاص لقيامهم بأعمال شغب في منطقة الذوق، فأخلي سبيل 3 منهم فيما تم تسليم الرابع إلى الشرطة العسكرية كونه من الجنسية السورية.