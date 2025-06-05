توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش

الخميس, 05 حزيران 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 6 / 2025، تعرّضت دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة على طريق إيعات - تل الأبيض في بعلبك، فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، دون وقوع إصابات. على أثر ذلك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المشتبه بهم في عملية إطلاق النار، وأوقفت 7 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.