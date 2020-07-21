توقيف فلسطيني في محلة المريجة- الضاحية الجنوبية

الجمعة, 09 تشرين الأول 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة- الضاحية الجنوبية، المدعو (ع.ش) من التابعية الفلسطينية وبحقه عدة مذكرات توقيف وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة (إطلاق نار، محاولات قتل، إتجار وتعاطي المخدرات، تجارة أسلحة)، وقد ضبطت في منزله رمانةً يدويّةً، وأوراقاً ثبوتية مزورة يقوم باستخدامها والتجول بها.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.