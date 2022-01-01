توقيف مطلوب في منطقة حي السلم بعد فراره من المستشفى قبل أيام

السبت, 23 تموز 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21/ 7/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم المواطن (ع.ع) الذي فرّ من المستشفى بعد إصابته وتوقيفه إثر إشكال وقع في المنطقة عينها بتاريخ 9/ 7/ 2022 وأدّى حينها إلى إصابة شخصين بجروح، وهو مطلوب بجرائم إطلاق نار وافتعال إشكالات وترويج المخدرات وتعاطيها والقيام بسلب المواطنين وأعمال سرقة والإتجار بالأسلحة الحربية.

وكانت دورية من المديرية المذكورة قد أوقفت بتاريخ 12/ 7/ 2022 المواطن (م.ف) في منطقة تحويطة الغدير وهو أحد الشخصين اللذين سهّلا فرار الموقوف من المستشفى، وتجري المتابعة لتوقيف الشخص الآخر.

وقد بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.