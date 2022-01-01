توقيف مواطن في منطقة الجديدة- المتن لحيازته المخدرات وترويجها

الاثنين, 04 تموز 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 7 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة- المتن، المواطن (ع.ا) لحيازته المخدرات وترويجها على متن دراجة نارية كان يقودها دون أوراق قانونية، كما ضبطت داخل منزله كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن: 394 طبة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، 55 كيس من حشيشة الكيف، 4 اكياس من الماريجوانا، 765 حبة كبتاغون، كيس كوكايين، حبوب مخدرة، إضافة إلى آلة حادة ومبلغ من المال.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.