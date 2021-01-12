توقيف مواطن في منطقة الشواغير ـــ الهرمل

السبت, 24 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 24 / 7 / 2021 وعلى خلفية إشكال وقع في منطقة الشواغير ـــ الهرمل بين (ج.ع) و(م.ف) وتطوّر إلى إطلاق نار شارك فيه عدد من الشبان، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منزل المواطن (ن.ع) واوقفته وضبطت داخل المنزل مسدساً حربياً وذخيرته، وسيارتين إحداهما نوع رانج روفر والثانية جيب شيروكي، وضبطت داخلهما مسدساً، وبنادق حربية عدد (5) إضافة إلى 1500 طلقة، وممشطاً عدد (49) وجعب عدد (6).

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في الإشكال.