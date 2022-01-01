توقيف مواطن في منطقة الشياح – حي الأمركان لتوجيهه استفزازات إلى الجيش وارتكابه جرائم مختلفة

الأحد, 01 أيلول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1/ 9/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح – حي الأمركان المواطن (ع.ز.) لظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موجّهًا استفزازات وعبارات مسيئة إلى الجيش اللبناني، ولإطلاقه النار وافتعاله إشكالات في منطقة الجنوب، وضبطت في حوزته أسلحة حربيّة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.