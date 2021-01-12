توقيف مواطن في منطقة حوش السيد علي- الهرمل

السبت, 04 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ز) في منطقة حوش السيد علي- الهرمل أثناء محاولته الفرار إلى داخل الأراضي السورية، لترؤسه عصابة تقوم بأعمال النصب والإحتيال على لبنانيين، بحيث كان يوهم ضحاياه بتأمين جوازات سفر مزورة لهم واصطحابهم إلى المطار لقاء مبالغ مالية. وقد ضبطت بحوزته كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.

بوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.