توقيف مواطن لإطلاقه النار على أحد المواطنين ما أدى إلى مقتله في منطقة الدامور – الشوف

الجمعة, 29 آب 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 8 / 2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون – عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور – الشوف ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.