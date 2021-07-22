توقيف ٥ لبنانيين وسوريَّين في مدينة طرابلس ومنطقتَي الهرمل وبريتال ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها مديرية المخابرات

الخميس, 14 آذار 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات بتاريخ 14 / 3 / 2024 ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها في مختلف المناطق ٥ لبنانيين وسوريَّين وفقًا لما يلي:

اللبنانيَّين (ج.ي.) و(م.ي.) والسوريَّين (ع.خ.) و(م.خ.) في منطقة بريتال لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة سيارات وسلب بقوة السلاح، وإطلاقهم النار نحو دورية للجيش اللبناني.

اللبناني (ن.ن.) في مدينة طرابلس لإقدامه بتاريخ 22/7/2021 على طعن السوري (س.ح.) بسكين ما أدى إلى مقتله، ولقيامه بترويج المخدرات.

اللبناني (أ.د.) في منطقة وادي بنيت – الهرمل كونه مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم إطلاق النار على مواطن، السلب بقوة السلاح، الخطف، الإتجار بالأسلحة، وضبطت داخل منزله كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية وأجهزة الاتصال.

اللبناني (م.غ.) في منطقة رأس المال – الهرمل لإقدامه على سرقة السيارات من لبنان ونقلها إلى الداخل السوري، والإتجار بالمخدرات وسرقة كابلات ومحوّلات كهربائية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.