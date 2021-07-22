توقيف ٥ لبنانيين وسوريَّين في مدينة طرابلس ومنطقتَي الهرمل وبريتال ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها مديرية المخابرات

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توقيف ٥ لبنانيين وسوريَّين في مدينة طرابلس ومنطقتَي الهرمل وبريتال ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها مديرية المخابرات
الخميس, 14 آذار 2024
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
أوقفت مديرية المخابرات بتاريخ 14 / 3 / 2024 ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها في مختلف المناطق ٥ لبنانيين وسوريَّين وفقًا لما يلي:
- اللبنانيَّين (ج.ي.) و(م.ي.) والسوريَّين (ع.خ.) و(م.خ.) في منطقة بريتال لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة سيارات وسلب بقوة السلاح، وإطلاقهم النار نحو دورية للجيش اللبناني.
- اللبناني (ن.ن.) في مدينة طرابلس لإقدامه بتاريخ 22/7/2021 على طعن السوري (س.ح.) بسكين ما أدى إلى مقتله، ولقيامه بترويج المخدرات.
- اللبناني (أ.د.) في منطقة وادي بنيت – الهرمل كونه مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم إطلاق النار على مواطن، السلب بقوة السلاح، الخطف، الإتجار بالأسلحة، وضبطت داخل منزله كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية وأجهزة الاتصال.
- اللبناني (م.غ.) في منطقة رأس المال – الهرمل لإقدامه على سرقة السيارات من لبنان ونقلها إلى الداخل السوري، والإتجار بالمخدرات وسرقة كابلات ومحوّلات كهربائية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.