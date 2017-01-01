توقيف 17 مواطنًا في مناطق مختلفة ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

السبت, 06 نيسان 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية ومديرية المخابرات في مختلف المناطق، عملت دورية من المديرية بتاريخ 5 / 4 / 2024 في منطقة وسط بيروت على فض إشكال تخلله إطلاق نار من مسدس حربي، وأوقفت 3 مواطنين لتورطهم في الإشكال وحيازتهم أدوات حادة.

كما أوقفت وحدتان من الجيش 14 مواطنًا في منطقة البقاع، وفقًا لما يلي:

توقيف 11 مواطنًا في منطقة الجرميشة - سهل الفرزل كونهم مطلوبين لحيازتهم أسلحة حربية وإطلاقهم النار، وضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

توقيف 3 مواطنين في بلدة قب الياس - البقاع إثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى وقوع إصابات، وضُبط في حوزتهم مسدس حربي.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.