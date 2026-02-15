- En
توقيف 4 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية
الأحد, 15 شباط 2026
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لتوقيف المخلّين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، أوقفت وحدات من الجيش 4 مواطنين وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك وتوقيف المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار.
• توقيف المواطنَين (أ.ش.) و(ح.ن.) عند حاجز دورس – بعلبك لحيازتهما مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.
• توقيف المواطن (ا.د.) عند حاجز وطى السهلة – عكار لمحاولته تهريب مبلغ كبير من المال من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.