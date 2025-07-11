توقيف 56 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية

الجمعة, 11 تموز 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، وأوقفت 31 سوريًّا، كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - البترون 18 سوريًّا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – المتن 7 سوريين، وذلك لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.