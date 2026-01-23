توقيف 6 أشخاص في إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

الجمعة, 23 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تواصل المؤسسة العسكرية تدابيرها الأمنية لملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق، أوقفت وحدات من الجيش 6 مواطنين وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – زحلة وتوقيف المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار، وضبط كمية من الذخائر الحربية.

• توقيف المواطن (خ.م.) في شارع رياض الصلح – طرابلس لإطلاقه النار، وضبط مسدس حربي وذخائر في حوزته.

• توقيف المواطنين (م.ا.) و(م.م.ا.) و(ا.ا.) عند حاجز شدرا - عكار لحيازتهم كمية من المخدرات.

• توقيف المواطن (م.ل.) عند حاجز كفرحونة – جزين لحيازته مسدسًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.