توقيف 7 مواطنين في مدينة طرابلس ومنطقة جبل البداوي والشويفات لارتكابهم جرائم مختلفة

الأحد, 07 نيسان 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار العمليات الأمنية الهادفة إلى تعقّب مروّجي المخدرات والمخلين بالأمن، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشويفات المواطن (ع.م.) المطلوب لارتكابه جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، الإتجار بالأسلحة، إطلاق النار. وضبطت في حوزته كمية كبيرة من المخدرات.

كما أوقفت وحدة من الجيش 5 مواطنين في مدينة طرابلس كونهم مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة، بالإضافة إلى مسدسين حربيين وكمية من الذخائر.

كذلك أوقفت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل البداوي المواطن (ا.ج.) لإلقائه رمانة يدوية أمام أحد المنازل في المنطقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.