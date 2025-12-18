توقيف 8 سوريين في منطقة البقاع ومواطن في منطقة القاع – الهرمل

الخميس, 18 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم مخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 8 منهم لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة القاع – الهرمل المواطن (ه.ف.) لترؤسه شبكة تهريب سيارات مسروقة ومخدرات الى خارج الأراضي اللبنانية، وهو مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.