حفل إزاحة الستارة عن نصب الشهداء وافتتاح حديقة وقاعة محاضرات في ثكنة سعيد الخطيب -حمانا

الأربعاء, 11 كانون الأول 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً برئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، أقيم في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، حفل إزاحة الستارة عن نصب الشهداء وافتتاح حديقة باسم اللواء الركن محمود طي أبو ضرغم وقاعة محاضرات، وذلك بحضور عدد من ضباط الجيش وشخصيات اجتماعية.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، واستمع اللواء الركن العرم إلى إيجاز قدّمه قائد موقع حمانا، وإلى كلمة ألقاها نجل اللواء أبو ضرغم السيد نبيل أبو ضرغم شكر فيها قائد الجيش على بادرته الكريمة.

ثم ألقى رئيس الأركان كلمة جاء فيها: "إنّ قدر الجيش أن يصون لبنان ويحميه، من أجل ذلك قدّم مئات الشهداء والجرحى في مواجهة العدوّ الإسرائيليّ المتربّص بنا شراً، والإرهاب الذي يستيقظ بين الحين والآخر وبألوان وأساليب مختلفة. وما أحوجنا في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن الملأى بالأخطار والتحدّيات وفي ظلّ احتدام الشارع ورهان الكثيرين على دور المؤسسة العسكرية لتجاوز هذه الأزمة، إلى التمسّك بأصالتنا وجذورنا، وقيمنا الوطنية والإنسانيّة الرائدة، فنجدّد الوفاء لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا في معارك الدفاع عن لبنان".

في الختام شكر اللواء الركن العرم باسم العماد قائد الجيش كل من ساهم في بناء النصب والحديقة وقاعةِ المحاضرات.