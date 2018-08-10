حفل إزاحة ستار عن نصب تذكاري في ثكنة شدرا - الشمال

الجمعة, 17 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري باسم النقيب الشهيد سيمون شاهين في ثكنة شدرا - قيادة فوج الحدود البرية الأول في منطقة الشمال، وذلك بحضور قائد منطقة الشمال العميد الركن الطيّار هشام ذبيان ممثلاً العماد قائد الجيش، إلى جانب عدد من الضباط وعائلة النقيب الشهيد.

وقد ألقى العميد الركن ذبيان كلمةً في المناسبة جاء فيها: "يكتسب لقاؤنا اليوم أهمية بالغة على صعيدين، إذ نفتتح مبنى قيادة فوج الحدود البرية الأول ضمن سياق التطور المتواصل الذي يحققه الجيش في مختلف الوحدات، ونستذكر أحد أبطالنا الخالدين النقيب الشهيد سيمون شاهين الذي سُمّي المبنى باسمه، ليبقى حيّاً في نفوسنا وفي ذاكرة جنودنا حُماة الحدود. ونحن على ثقة بأن الضباط والعسكريين في الأفواج الحدودية هم أهلٌ بمسؤولية الدفاع عن هذه الحدود والتصدي لأي مخطط إرهابي أو عملية تسلل".