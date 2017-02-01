حفل إطلاق مشروع إعادة طوافات نوع AB-212 (Agusta-Bell) إلى الخدمة

الخميس, 09 كانون الثاني 2020

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثَّلاً برئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة بيروت الجوية، حفل إطلاق مشروع إعادة طوافات نوع AB-212 (Agusta-Bell) المتوقفة عن الطيران منذ العام 1990 إلى الخدمة، بحضور ملحقين عسكريين وعدد من الضباط والرتباء في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، إلى جانب عدد من المدعوّين المدنيين.

وقد ألقى اللواء الركن العرم كلمة جاء فيها: " أظهرت القوات الجوية حرفية عالية في المحافظة على جهوزية العتاد وصيانته بالتوازي مع الاستفادة القصوى من قدرات الفنيين والعاملين لديها على الصعيدين التقني والعلمي، لتثبت المؤسسة العسكرية بذلك قدرة استثنائية على توظيف الخبرات التي يمتلكها عناصر القوات الجوية، إذ أعادت تأهيل هذه الطوافة وبثّت الروح في هيكلها، في خطوة يحرص فيها الجيش على اتباع سياسة التقشف بخاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد."

كما شدّد رئيس الأركان على الدعم المتواصل الذي تقدّمه القوات الجوية لمختلف وحدات الجيش في تنفيذ مهماتهم العملانية، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين في مختلف الظروف لا سيّما إطفاء الحرائق، ونقل المرضى وغيرها من المهمّات الإنسانيّة.