السبت, 03 كانون الأول 2022

أقام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حفل إطلاق نشاطات لدعم مصابي الألغام وعائلاتهم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية وبدعم من السفارة الهولندية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك في أوتيل لانكاستر تامار ـــ الحازمية.

حضر الاحتفال العميد الركن جهاد بشعلاني رئيس المركز المذكور ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وسفير كل من المملكة الهولندية السيد Hans Peter Van der Woude وجمهورية كوريا الجنوبية السيد Park IL، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام وعدد من المنظمات الدولية والإنسانية.

وألقى العميد الركن بشعلاني كلمة جاء فيها: "تولي قيادة الجيش اهتماماً بالغاً بمتابعة أوضاع مصابي الألغام منذ لحظة إصابتهم. واليوم، نطلق نشاطات لمساعدتهم على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاجية، التزاماً بالوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها وطننا". وأعرب عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع.

من جهة أخرى، أكد السفيران Van der Woude و Park استمرار بلادهما في دعم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، والتعاون معه بهدف تحسين الظروف المعيشية لمصابي الألغام.

كما شدّد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية مشاريع دعم مصابي الألغام الرامية إلى تحقيق الاستقلالية المادية لهم.