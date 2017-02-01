الجمعة, 01 كانون الأول 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات - صور، حفل إعادة تأهيل عدد من المباني من قبل الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن روبير العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان العقيد Chul HO JIN، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والقوات الدولية، وقد ألقى العميد الركن العلم كلمة بالمناسبة نوّه فيها بالدعم اللوجستي الذي تقدّمه الوحدة الكورية للجيش اللبناني والنشاطات الاجتماعية والإنمائية التي تقوم بها لمصلحة المواطنين الجنوبيين، كما ألقى العقيد JIN كلمة أثنى فيها على التعاون القائم بين الجانبين، معرباً عن استعداد الوحدة الكورية إلى تقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني. وفي الختام تلا العميد الركن العلم كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه للعقيد JIN، كما قدم له درع الجيش التذكاري عربون تقدير وامتنان.