حفل إفتتاح ملعب كرة قدم في طرابلس ضمن إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC)

الخميس, 19 كانون الثاني 2017

أقيم ظهر اليوم في محلة بعل الدراويش - طرابلس، حفل افتتاح ملعب كرة قدم بعد أن جرى تأهيله بتمويل من دولة هولندا في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC) .

حضر الاحتفال العميد رينيه معوض ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدد من أعضاء السفارة الهولندية وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية. وقد ألقى العميد معوض كلمة في المناسبة شكر فيها السلطات الهولندية على مبادراتها المتكررة، مؤكداً اهتمام الجيش بالأوضاع الإنمائية لمنطقة الشمال التي عانت الكثير من المآسي والأحداث، ووفائه لها إزاء ما قدمته من تضحيات جسام في سبيل الوطن، كما كانت كلمات لكل من الشيخ محمد إمام ممثلاً مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والشيخ أحمد الضايع ممثلاً رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسعد عاصي، والسيد شادي النشابي ممثلاً جمعية UTOPIA، شكروا فيها السلطات الهولندية، ونوهوا باحتضان الجيش لأبناء المنطقة، والدور الإنمائي المميز الذي يؤديه برنامج التعاون العسكري – المدني.