حفل افتتاح القسم الإقليمي لمديرية التعاون العسكري – المدني في قاعدة رياق الجوية

الخميس, 13 تموز 2017

أقيم في قاعدة رياق الجوية حفل افتتاح القسم الإقليمي لمديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش اللبناني، بعد أن تمّ إنشاؤه بتمويل من مملكة هولندا ضمن إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC).

حضر الاحتفال العميد الركن إيلي المارديني ممثلاً العماد قائد الجيش، والسفير الهولندي السيد Han Mauruts Schaapveld وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية. وبعد أن ألقى مسير أعمال مديرية التعاون العسكري – المدني العميد الركن إيلي أبي راشد كلمة ترحيبية بالحضور، ألقى العميد الركن المارديني كلمة شكر فيها السلطات الهولندية على مبادراتها المتكررة لدعم برنامج (CIMIC)، مؤكداً اهتمام المؤسسة العسكرية بالأوضاع الإنمائية لمنطقة البقاع، ووفاءها لأهلها الذين رفدوا الجيش بخيرة أبنائهم، كما ألقى السفير Schaapveld كلمة أكّد فيها مواصلة بلاده دعم لبنان وجيشه، واستمرار مشاركتها الفاعلة في البرنامج المذكور.