حفل افتتاح المدرسة الإقليمية لنزع الألغام في ثكنة سعيد الخطيب – حمانا

الجمعة, 02 آذار 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، حفل افتتاح المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان، وتخريج عدد من العسكريين والمدنيين بعد أن تابعوا دورة خبير متفجرات. حضر الاحتفال العميد الركن زياد نصر رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين، وممثلون عن الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات العاملة في مجال العمليات الإنسانية للأعمال المتعلقة بالألغام، إلى جانب عددٍ من الضباط والإعلاميين.

وقد ألقى العميد الركن نصر كلمة، أشار فيها إلى أن الدعم التقني الذي قدمته الحكومة الفرنسية، إلى جانب الدعم المادي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، أثمر اليوم افتتاح هذه المدرسة، التي ستسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرات التدريبية للعاملين في نزع الألغام، وتدريب فرق جديدة في هذا المجال لتلبية مختلف الاحتياجات المستقبلية بأقصى فعالية ممكنة.

كما ألقت ممثلة الاتحاد الأوروبي السيدة Julia Koch De Biolley كلمة في المناسبة، أكدت فيها على أهمية التعاون القائم بين الجيش والاتحاد الأوروبي في مجال نزع الألغام، مشيرةً إلى أنّ الإنجازات التي تحقّقت عبر تنظيف الأراضي الملوثة من الأجسام المشبوهة، هي ثمرة تطبيق استراتيجية واضحة، وأنّ بناء هذه المدرسة هو خير دليل على الشراكة المثمرة بين الجانبين.

وفي الختام، جرى عرض إيجاز عن المدرسة ومهماتها، وتوزيع الشهادات على المتخرجين.